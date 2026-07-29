Si riduce il made in Italy nel centrocampo viola? Occhio al mercato in uscita. E se arriva Thorstvedt…

Nella scorsa stagione, la Fiorentina ha (tristemente, visti i risultati) rappresentato fortemente il made in Italy calcistico, soprattutto a centrocampo. Nella seconda metà di stagione, infatti, tutti i centrocampisti viola erano di nazionalità italiana.

Un centrocampo molto fitto

Ne sono rimasti tanti, da Fagioli a Mandragora e Ndour, fino ai nuovi Brescianini e Fabbian, riscattati rispettivamente da Atalanta e Bologna dopo la salvezza. Ma un nuovo tipo di centrocampo è stato costruito, con gli ingressi significativi di Atta e di Oulai. Attualmente la Fiorentina ha sette interpreti in mezzo al campo (otto se si conta anche Sohm, tuttavia non convocato in ritiro e prossimo a lasciare il club) e senza competizioni europee da giocare: qualcuno finirà sul mercato. E i primi indiziati sono proprio gli ultimi a essere stati riscattati.

Chi finisce sul mercato?

Brescianini è un elemento molto partecipe di questo ritiro, sta giocando tanto da terzino sinistro - in attesa che ne arrivi uno. Eppure la sua permanenza a Firenze è tutt'altro che certa, anzi, rientra nel piano delle cessioni. Si sono registrati gli interessi di Lazio, Bologna e Sassuolo. Stesso discorso per Fabbian, per il quale potrebbero farsi avanti il Besiktas o la stessa Lazio. La Fiorentina apre al prestito con diritto in biancoceleste. Le loro partenze diventerebbero un'esigenza primaria in caso Thorstvedt dovesse davvero arrivare a vestire viola.