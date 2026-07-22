La formazione della Fiorentina contro il Gubbio: Brescianini terzino sinistro, Fortini adattato. Atta e Dragusin dal primo

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Gubbio. La squadra viola, infatti, scenderà in campo al Viola Park per un'amichevole contro la squadra umbra alle 19:00.

Test contro il Gubbio

In porta va David De Gea. Grosso schiera la sua difesa con Dragusin e Ranieri centrali, mentre sulle fasce si piazzano Dodo e un adattato Brescianini (già provato in allenamento): A centrocampo prendono posto Atta, Mandragora e Ndour. Davanti, ad affiancare Piccoli, sulle fasce si presentano Gudmundsson e Fortini.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Atta, Mandragora, Ndour; Gudmundsson, Piccoli, Fortini. All.: Fabio Grosso.

Gubbio: Bagnolini, Meconi, Baroncelli, Cesari, Rosaia, Baldini, Minta, Cardascio, La Mantia, Barizza, Podda. All.: Domenico Di Carlo.