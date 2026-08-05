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Thorstvedt ritorna in Italia e gela il Sassuolo. La contropartita tecnica per sbloccare la situazione

Redazione /
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt. Foto: Fiorentinanews.com
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La Fiorentina punta Kristian Thorstvedt. Il norvegese che è tornato ieri dalle vacanze post Mondiale, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, ha annunciato al Sassuolo di non voler rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027. 

L'apprezzamento di Grosso

Adesso il giocatore attende la risposta del ds neroverde, Francesco Palmieri. Il centrocampista piace tanto al tecnico viola, Fabio Grosso, che ne apprezza le caratteristiche tecniche avendolo allenato in Emilia. 

Contropartita tecnica

La via più verosimile, in caso di cessione, prevede l’inserimento di una contropartita tecnica che possa essere gradita ai neroverdi: su tutti, Marco Brescianini che è in recupero dai problemi fisici accusati nella partita contro il Watford

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