La chiave giusta ancora da trovare, ma l'affare per la Fiorentina si farà!
Kristian Thorstvedt
Quella che inizia oggi è una settimana importante anche sul fronte Kristian Thorstvedt.
Voglia di Fiorentina
Il norvegese sta per tornare, le sue vacanze stanno per finire ed è atteso dal Sassuolo per iniziare la preparazione estiva. Non appena arrivato in Emilia, il giocatore ribadirà la sua voglia di approdare alla Fiorentina che lo ha contattato su indicazione del tecnico, Fabio Grosso.
Il ruolo di Brescianini
Per chiudere la questione c'è ancora da trovare la chiave giusta, che potrebbe essere l'inserimento di Marco Brescianini come contropartita, ma l'affare in ogni caso si farà, scrive stamani La Nazione.
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