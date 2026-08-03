La chiave giusta ancora da trovare, ma l'affare per la Fiorentina si farà!

Quella che inizia oggi è una settimana importante anche sul fronte Kristian Thorstvedt.

Voglia di Fiorentina

Il norvegese sta per tornare, le sue vacanze stanno per finire ed è atteso dal Sassuolo per iniziare la preparazione estiva. Non appena arrivato in Emilia, il giocatore ribadirà la sua voglia di approdare alla Fiorentina che lo ha contattato su indicazione del tecnico, Fabio Grosso.

Il ruolo di Brescianini

Per chiudere la questione c'è ancora da trovare la chiave giusta, che potrebbe essere l'inserimento di Marco Brescianini come contropartita, ma l'affare in ogni caso si farà, scrive stamani La Nazione.