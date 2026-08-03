Mastantuono che fai? Fiorentina e Real Madrid, è tutto ok, ma il giocatore ha due opzioni...

Il colpo in canna, la Fiorentina ce l'ha eccome. E quelo colpo si chiama Franco Mastantuono.

Trattativa con il Real Madrid già indirizzata da parte del club viola, ma adesso manca la decisione finale da parte del calciatore: sarà lui ad indicare la sua prossima destinazione.

Il desiderio di venire in Italia

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il suo desiderio è quello di giocare in Serie A, dove si sono affermati i più grandi campioni del calcio argentino e qui in lizza ci sono Milan e Fiorentina appunto.

Più spazio in viola

Da una parte la possibilità di giocare le coppe europee godendo della visibilità internazionale, dall’altra quella di scendere in campo con certificata continuità. I viola gli garantirebbero un posto sicuro oltre a un progetto ambizioso e una squadra competitiva.

La formula

Prestito con diritto di riscatto, più recompra a favore dei blancos, questa la formula che metterebbe d'accordo la Fiorentina e il Real Madrid che si garantirebbe il controllo pressoché totale sul giocatore. Ma per adesso va bene anche così.