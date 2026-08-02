Calamai: "La Fiorentina è l'opzione giusta per Mastantuono, chieda a Passarella e Batistuta se non ci crede"

Si parla di Franco Mastantuono anche nell'editoriale su Tmw di Luca Calamai, che tira in ballo anche i grandi argentini del passato viola:

“Chiudo con due giocatori destinati a accendere la prossima settimana di calcio mercato. Il Real Madrid ha liberato Mastantuono ed è pronto a cederlo in prestito per la prossima stagione. Credo che l’opzione giusta per il gioiellino argentino (bravo ma ancora da sgrezzare nel calcio europeo) sia la Fiorentina. Dove sarebbe un titolarissimo. Mastantuono chieda a Passarella, Batistuta, Daniel Bertoni se Firenze è la piazza giusta per un argentino. Ma nell’ombra ci sono altri club italiani a cominciare dal Napoli”.