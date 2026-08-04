Chi sarà l'ottavo ad arrivare alla Fiorentina? Un nome che ritorna da tempo
Ci sono i sette che sono già arrivati, c'è Mastantuono, ma c'è anche Thorstvedt.
L'ottavo?
Sul giocatore del Sassuolo ritorna stamani La Nazione, scrivendo che possono essere davvero questi i giorni di un forcing della Fiorentina con gli emiliani.
Carta Brescianini
Il centrocampista norvegese sta iniziando la preparazione estiva dopo aver disputato il Mondiale. La carta Brescianini può sbloccare una trattativa nata ormai da tempo su indicazione diretta del tecnico, Grosso.
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