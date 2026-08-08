Amoruso: "Per Grosso non sarà facile far coesistere tutti. Kean deve migliorare nel gioco, mentre Pellegrino..."

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina ed apprezzato opinionista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa viola.

“Per Grosso non sarà un lavoro semplice”

Queste le sue parole al proposito del mercato finora condotto dai Viola: “Quello della Fiorentina è un mercato importante, anche se non tutti gli acquisti hanno ancora espresso tutto il loro potenziale. Per Grosso non sarà facile far coesistere tutti questi giocatori, inoltre manca qualcosa per il 4-3-3 e le aspettative sono altissime. Sono convinto che un esterno vero arriverà dal Nord Europa, è pieno di giovani che fanno al caso della Fiorentina”.

“Kean deve mgliorare”

Amoruso si è poi espresso sui possibili cambiamenti in attacco: “Kean non è un attaccante che dialoga molto, con Pellegrino il gioco si svilupperebbe molto di più. Con Gudmundsson e Mastantuono, Kean dovrà iniziare a migliorare la sua abilità nel cucire il gioco perché non ci sono esterni veri dalle fasce”.