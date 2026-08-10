"La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato, ma l'incognita resta Grosso. Serve uno step in più dopo questi acquisti"

Il direttore di TMW Radio ed ex telecronista di Mediaset Premium, Marco Piccari, ha redatto un editoriale toccando vari temi del calcio italiano, tra i quali c'è anche una riflessione sulla Fiorentina.

Sul mercato

"La Fiorentina si è mossa benissimo sul mercato: si è visto quanto entusiasmo ha portato alla piazza l'arrivo di Mastantuono, un giocatore di qualità. Sicuramente è una squadra con i piedi buoni, però io sono sincero: per me il punto interrogativo è solo uno, Grosso. Bisogna capire che tipo di impatto avrà Grosso su questa squadra, su questa piazza. Ha un compito difficile, per lui sono aumentate le pressioni e responsabilità ed è anche giusto che sia cosi".

Sull'incognita Grosso

"È una squadra molto interessante, molto intrigante, però dipende molto dall'allenatore adesso: bisogna capire se sarà in grado di far fare a questa squadra uno step in più. Perché la Fiorentina deve fare assolutamente uno step dopo questo mercato. Eppure, paradossalmente, se tu mi chiedi in questo momento qual è l'incognita maggiore nella Fiorentina, io ti dico quella dell'allenatore. Poi, per carità, magari farà benissimo e gli faremo subito i complimenti. Però ai nastri di partenza io ho questo dubbio".