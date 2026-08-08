Il meraviglioso rompicapo di Grosso: come si gioca a centrocampo? E’ il mediano l’anello mancante per liberare Oulai

Paradossalmente c'è quasi da non invidiarlo Fabio Grosso per tutto il materiale che si trova tra le mani a centrocampo ma la realtà è che sono i classici dubbi che tutti gli allenatori vorrebbero. Le ultime amichevoli hanno mostrato due versioni di mediana: Oulai con Ndour e Atta contro il Real Madrid, la versione con Fagioli invece contro il Deportivo. Il vero cruccio è la coesistenza, fin qui mai vista, forse destinata a non vedersi mai, tra l'azzurro e l'ivoriano.

Ci sono poi le seconde linee che in teoria erano arrivate con velleità, da Fabbian a Brescianini, oltre al solito Mandragora. Ma c'è soprattutto la sensazione che i movimenti nel reparto non siano finiti qui.

Qual è il ruolo di Oulai?

Spacciato come regista ma anche come mezz'ala, ancora Christ Inao Oulai è tutto da scoprire: di sicuro vuole spesso il pallone per sé ma ha anche attitudini alla pressione in verticale dell'avversario. Non proprio il giocatore da mattonella, alla Liverani per intendersi. Se la Fiorentina sacrificherà la classe di Fagioli sul mercato, è probabile che in quella zona un giocatore di maggior fisico e reale interdizione possa sganciare lo stesso Oulai in un ruolo da mezz'ala che per altro ha interpretato anche al Mondiale. Parola ancora al mercato e poi soprattutto a Grosso, lui sì che ne avrà di grattacapi e imbarazzo della scelta.