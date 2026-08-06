La furia di Grosso nel post-gara: non va giù la decisione arbitrale. Gli applausi per la squadra - VIDEO FN

Elettrizzante il finale di Fiorentina-Deportivo A Coruña. Al minuto 89, sul punteggio di 1-0 per la squadra viola, c'è un retropassaggio nei confronti di Christensen che prende il pallone con le mani: si accende una rissa e arriva una punizione a due per gli spagnoli. Segna Nsongo, che pareggia i conti sul finale.

Grosso infuriato per la decisione arbitrale

Al termine della gara, evidentemente, la decisione arbitrale non è andata giù a mister Fabio Grosso, andato via subito lamentandosi con il direttore di gara e il guardalinee. Anche Jimenez è particolarmente acceso e litiga con qualche avversario. Dopo la squadra torna in campo per ricevere l'applauso del pubblico.

Gli applausi del Viola Park

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