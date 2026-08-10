Marianella: "Atta mix tra Zidane e Pogba, un giocatore che potrà valere più di cento milioni"

Il telecronista di Sky, Massimo Marianella, si è lanciato in un'iperbole di rilievo di Arthur Atta, uno dei volti nuovi del mercato della Fiorentina.

Un giocatore da più di cento milioni

“Atta è un giocatore meraviglioso - ha detto - se manterrà le premesse e se confermerà quello che ha fatto vedere, diventerà un giocatore clamoroso. Uno di quelli che potenzialmente potranno superare una valutazione da cento milioni sul mercato:”

Un mix tra Zidane e Pogba

E poi: “Gli ho visto fare cose in allenamento e in partita incredibili, mi sembra un mix tra Zidane e Pogba ed è anche, tra l'altro, un ragazzo tranquillissimo”.