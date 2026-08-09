Nicoletti a FN: "Mi aspetto altri colpi in attacco; un nome? Zirkzee. Si potrebbe realizzare qualche sogno di mezza estate... "

Con il mercato che sta entrando nelle sue ultime settimane, FiorentinaNews.com ha deciso di intervistare in esclusiva l’intermediario di mercato Costantino Nicoletti, per capire meglio le strategie della società viola.

L’arrivo di Mastantuono è stato a dir poco sorprendente, che ne pensa?

“Sicuramente l'operazione Ronaldo con la Juve ha aperto un canale privilegiato fra il Real e Paratici, ovviamente essendo Mastantuono del 2007 rischiava di essere un po' chiuso a Blancos. Per me Grosso con la rosa che ha a disposizione può lavorare sul 4-3-1-2 o il tanto citato albero di natale, o addirittura un 4-4-2 con l'arrivo di un'altra punta di spessore, e Mastantuono e Gudmundsson esterni di centrocampo, ed i 2 terzini che spingono particolarmente”.

Un mercato con molti colpi in entrata, eppure la rosa ancora non sembra essere al completo

“Paratici è intervenuto in maniera massiccia e con qualità sulla difesa ed il centrocampo, mi aspetto ancora qualcosa nel reparto d'attacco: un esterno da almeno 10 goal, ed una alternativa a Kean nel caso partisse Piccoli. Non è mia abitudine fare nomi, ma a me piace molto Zirkzee, poi mi piacerebbe vedere arrivare anche un profilo sconosciuto, frutto dello scouting, finalmente riorganizzato”.

Insomma, sta nascendo una Fiorentina totalmente nuova grazie alla mano di Paratici…

“Non si può non sostenere questo nuovo progetto che sta partendo. C'è la consapevolezza che qualche difficoltà la potremmo incontrare, ma sicuramente non soffriremo come l'ultima stagione. E magari si potrebbe realizzare qualche sogno di mezza estate...”

