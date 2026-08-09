Graziani: "Si respira una grande carica attorno alla Fiorentina, ma serve massima cautela. Anche l'anno scorso..."

L’ex centravanti della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva delle ambizioni della squadra viola in vista della nuova stagione. Mercato di alto livello, ma serve cautela per il campione del mondo del 1982.

Brutti ricordi

Sensazioni positive per Graziani, che però mette in guardia: "Pure la scorsa annata, osservando i rinforzi approdati a Firenze, sostenevo che la squadra potesse centrare i primi sei posti, e per tutta la stagione sono stato deriso per questo... La storia del campionato ha detto altro.

Massima cautela

"A essere sincero, anche per questa stagione le percezioni sono positive - dice l'ex viola - Si respira una grande carica attorno alla Fiorentina, esattamente come accade per Atalanta e Como. Sarebbe favoloso se queste realtà potessero ambire direttamente al titolo e non unicamente a un piazzamento in Champions League. Occorre però mantenere la massima cautela, dato che sulla lunga distanza la superiore qualità di piazze come Napoli, Roma, Juventus e Milan è destinata ad emergere: rimangono loro le favorite d'obbligo per la conquista dei trofei".