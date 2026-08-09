Venuti: "Con Italiano si arrivava alla sessione d'esame sapendo di aver studiato tutto. Sono curioso di vedere Mastantuono"

Rimasto svincolato dopo un biennio in Serie B con la Sampdoria, l'ex viola Lorenzo Venuti a Tmw ha parlato anche delle sue difficoltà dopo l'ultimo infortunio:

“Mi è mancata la terra sotto i piedi, ma adesso sto bene e ho voglia di tornare a correre per onorare il sacrificio con il sudore. Non posso negare che è stata dura, ho perso di punto in bianco tutta la mia quotidianità e riorganizzarsi, anche mentalmente, è un esercizio che prevede molta elasticità”.

Passato e presente viola

Italiano? "Un altro maestro nel preparare le partite nel minimo dettaglio. Quando vai in campo sai tutto quello che devi fare e questo ti aiuta. È come presentarsi a un appello d’esame con la coscienza pulita di chi sa di aver studiato al massimo. Il mercato della Serie A? Sono molto curioso di vedere Mastantuono a Firenze”.