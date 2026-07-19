Venuti non si arrende e dopo il crociato per lui si aprono le porte della C

L'avventura di Lorenzo Venuti a Firenze si è chiusa nel 2023, quella in A un anno dopo con l'ultima avventura a Lecce. Poi la discesa in B alla Samp e l'anno scorso la chiusura anticipata della stagione per la rottura del crociato ad un ginocchio. L'ex esterno della primissima Fiorentina di Commisso però non si arrende ed è pronto a mettersi nuovamente in gioco.

Nuova avventura, un gradino più in basso

Ad attenderlo è il Cosenza, oggi in Serie C: per lui, rimasto svincolato a fine stagione, sarebbe il gradino più basso in carriera dopo una vita passata tra B e C. La formazione calabrese, secondo Tifo Cosenza, è pronta a offrirgli un contratto. Una curiosità: una delle prime reti in maglia viola Venuti la segnò proprio al Cosenza, in un match di Coppa Italia dell'agosto 2021.