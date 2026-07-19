La Fiorentina non punta su Distefano ma l'esterno non si allontana troppo dal Viola Park
Non rientrerà neanche quest'anno tra le gerarchie viola Filippo Distefano, esterno offensivo ed ex bomber della Primavera ai tempi di Aquilani. Il classe 2003 è appena rientrato dal terzo prestito alla Carrarese, la sua terza stagione in Serie B, dopo le annate a Terni e Frosinone.
Nuova tappa vicino casa
Nel suo percorso Distefano è andato sempre più avvicinandosi a Firenze e dopo Carrara sarà la volta di Empoli: come riportato da Tmw infatti, è fatta per il prestito al club azzurro, che si concretizzerà la prossima settimana, probabilmente già domani.
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