Ritorni: "La Fiorentina su Croci vuole puntarci e lui potrebbe già mettersi in mostra quest'anno..."

Dopo l'Europeo U17 vinto e il rinnovo di contratto con la Fiorentina, per Federico Croci si sono aperte le porte del ritiro con la prima squadra, agli ordini di Fabio Grosso. Di lui ha parlato a Tmw l'agente Andrea Ritorni, figura molto vicina a Kayode:

"Ora farà la pre season con la prima squadra, la Fiorentina lo ha trattenuto perché ci vuole puntare, Federico è tenuto in forte considerazione, il club con lui sta facendo un lavoro importante di crescita. Sono convinto che lui lavorerà con la testa giusta e che dunque possa fare bene in questa stagione e magari togliersi anche qualche soddisfazione in prima squadra. Deve stare con i piedi per terra e migliorarsi, ma per me come lui ce ne sono pochi con quelle doti innate".