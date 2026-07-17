Croci: "Felicissimo della firma, la Fiorentina è ormai una seconda famiglia. In prima squadra mi sto ambientando"

Il calciatore della Fiorentina Federico Croci ha parlato ai canali ufficiali del club dopo aver firmato il primo contratto da professionista: “Sono molto felice di aver firmato con questa grande società che ha fiducia in me. Sono ormai quattro anni che sono qua, ormai è diventata una seconda famiglia”.

“Felicissimo della firma. Faccio passi avanti”

Sull'anno scorso: “Annata difficile a livello fisico perché ero molto impegnato con tante categorie. Quest'anno invece sono molto contento di iniziare con la prima squadra, è davvero una bellissima cosa. Sto facendo passi avanti”.

“Prima squadra? Un altro mondo, ma piano piano…”

Rubi qualcosa ai grandi? “Quando giochi con loro c'è sempre da imparare qualcosa, ho tanto da imparare perché è un mondo del tutto diverso rispetto al settore giovanile. Cambiano le idee di gioco, cambiano le richieste degli allenatori e dei compagni. Però piano piano, tramite i consigli, mi sto ambientando”.