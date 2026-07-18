Dopo Croci, anche un altro baby viola firma il primo contratto da professionista: i dettagli

Continua il lavoro di Fabio Paratici e di Valentino Angeloni per quanto riguarda il settore giovanile viola, che ha visto nelle ultime settimane numerosi arrivi. Inoltre, dopo Federico Croci, che nella giornata di ieri ha firmato il primo contratto da professionista col club gigliato, un altro baby viola ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Primo contratto per Sharka

Si tratta di Gentjan Sharka, classe 2010 e di ruolo attaccante. Il giovane, nato in Italia ma di nazionalità albanese, ha firmato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029.

Il comunicato della Fiorentina

Questo il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2010 Gentjan Sharka ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di tre anni. L’attaccante albanese sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029”.