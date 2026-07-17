Oulaï "rapito" sulla strada per l'aeroporto? L'incredibile ricostruzione sul mancato arrivo a Firenze

Ha dell'incredibile quanto successo a Christ Inao Oulaï. Oggi tutto il mondo Fiorentina aspettava conferme sul suo trasferimento, la trattativa col Trabzonspor era a un buonissimo punto. Era in programma un volo che avrebbe portato il centrocampista a Firenze, ma quel volo non è mai partito. E la versione raccontata dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu ha dell'incredibile.

L'incredibile e grottesca storia della giornata di Oulaï

Si è scatenato il caos a Istanbul, nei dintorni dell'aeroporto. Intorno a Oulaï si sarebbero presentate alcune persone, le quali si sono spacciate per rappresentanti del Trabzonspor e hanno fatto salire il centrocampista in macchina. All'interno del veicolo, questi avrebbero intimato l'ivoriano a rivedere il proprio contratto, visto l'interesse su di lui anche di altri club. Inizialmente i veri rappresentanti del club turco non riuscivano a contattare Oulaï.

Non è arrivato a Firenze perché…

Dopo alcune indagini il Trabzonspor ha risolto la vicenda e recuperato il calciatore, che poi avrebbe spiegato la situazione ai vertici del club. Il comportamento non è certo piaciuto ai rappresentanti, che avrebbero persino minacciato di avviare un procedimento legale contro di lui. La situazione resta ingarbugliata e molto confusionaria, con tratti quasi surreali per una trattativa. A quanto pare, intanto, sarebbe questo il motivo del mancato arrivo di Oulaï a Firenze oggi.