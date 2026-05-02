E il Cesena di Castrovilli interrompe il sogno playoff per la Carrarese dei viola Rubino e Distefano

Nella giornata di ieri di Serie B la Carrarese tra le mura amiche ieri ci ha provato, ma non è riuscita a scardinare la difesa del Cesena, che soprattutto nella ripresa ha alzato un vero e proprio “muro” davanti alla porta. Un pareggio per 0-0 che pesa per gli apuani: i play-off restano matematicamente possibili, ma nella realtà dei fatti appaiono ormai fuori portata dato che si trovano undicesimi in classifica a quota 44, con davanti lo stesso Cesena e il Mantova a 46.

Un pareggio che non serve ai padroni di casa

La gara ha offerto poche emozioni, soprattutto nel primo tempo, dominato dalle difese e da ritmi piuttosto bassi. La Carrarese ha cercato di costruire qualcosa anche con l'attaccante in prestito dalla Fiorentina Tommaso Rubino, ma senza riuscire a rendersi davvero pericolosa.

E Castrovilli…

Da segnalare che nella partita ieri l'altro attaccante della Carrarese di proprietà viola Filippo Distefano è rimasto sempre in panchina, mentre per il Cesena l'ex centrocampista viola è andato in campo al 58' contribuendo a contenere le azioni avversarie.