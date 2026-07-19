Continua l'esodo di giovani dalla Fiorentina: tutto pronto per il prestito in cadetteria, i dettagli dell'operazione

Continuano le uscite in casa Fiorentina, con un altro ragazzo del settore giovanile diretto in Serie B per la sua prima esperienza in cadetteria.

Scende in Serie B

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, Giulio Scuderi sarebbe pronto al prestito alla Juve Stabia: trovato l'accordo per il prestito del giovane, con diritto di riscatto. La firma è prevista per domani.

Un anno formativo

Terzino sinistro classe 2005, l'anno scorso ha avuto la sua prima esperienza lontano da Firenze raccogliendo 32 presenze con l'Alcione Milano, compagine con la quale ha anche trovato la prima rete tra i professionisti.