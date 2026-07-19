Pronta un'altra cessione in cadetteria: trattativa ai dettagli, sarà addio definitivo (con la stessa formula di Bianco)

Sulle pagine del Quotidiano Sportivo di Empoli si legge di una trattativa ai dettagli tra gli azzurri e la Fiorentina, che si libererà di un altro giocatore.

Manca l'ufficialità

Praticamente tutto fatto per il passaggio di Filippo Distefano all'Empoli: per lui, classe 2003, sono arrivati 3 gol e un assist in 20 presenze nell’ultimo campionato di Serie B, che ha disputato in prestito alla Carrarese.

I dettagli dell'operazione

Similmente a quanto già visto dalla cessione di Bianco al Modena, anche l'Empoli sborserà circa un milione di euro, più una percentuale sulla rivendita del ragazzo.