I tre agganci per strappare il sì a Mastantuono: il talento di Azul può riallacciare il filo interrotto da Batistuta

Il feeling tra Firenze e l'Argentina nasce da lontano e storia vuole che il connubio tra l'Albiceleste e l'ambiente viola abbia sempre prodotti grandi percorsi. Il Corriere dello Sport torna sul sì di Franco Mastantuono, che ha fatto impazzire Firenze, riportandola ai tempi dei grandi argentini del passato.

Montuori, Passarella, Batistuta e…

I grandi predecessori in maglia viola hanno sicuramente indirizzato la scelta del giovane talento di Azul, insieme al suo club di formazione, il River Plate, lo stesso da cui sono passati anche Passarella e Batistuta. E poi c'è una terza grande ragione che può aver spinto Mastantuono: i suoi connazionali hanno vinto a Firenze, o ci sono andati molto vicini. Il primo a farlo fu Montuori, numero 10 del primo scudetto, Batistuta è stato l'ultimo con Coppa Italia e Supercoppa del ‘96. E chissà che l’ex Real non possa riallacciare finalmente il filo interrotto con il Re Leone.