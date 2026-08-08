Quegli ultimi giorni spagnoli difficili per Mastantuono: ecco il perché dell'amichevole saltata coi Viola

Non sono stati giorni semplici, per Franco Mastantuono, quelli che hanno preceduto l'arrivo alla Fiorentina del classe 2007 argentino, ed ora sono anche noti i motivi che hanno spinto Mastantuono a non prendere parte all'amichevole del Real Madrid proprio contro la Fiorentina.

La richiesta di Mastantuono a Mourinho

secondo quanto riportato da TMW, infatti, sarebbe stato proprio Mastantuono a chiedere a José Mourinho di non prendere parte alla partita, ritenendo di non essere in condizioni tali da poter giocare la partita con la tranquillità necessaria. Richiesta prontamente accolta dall'allenatore portoghese, in questi giorni molto vicino al proprio giocatore.

Firenze una scelta condivisa

In tal senso va letta anche la scelta del Real Madrid di cedere in prestito il giocatore alla Fiorentina: le merengues considerano Firenze e la Fiorentina la piazza ideale per far ritrovare continuità e la tranquillità necessaria al giovane argentino.