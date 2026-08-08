Torre di Maratona completata, manca il pennone 'viola'! Ma niente paura e per il Centenario...

Come avete potuto vedere su Fiorentinanews.com, il restauro della Torre di Maratona è stato completato e le impalcature intorno ad uno degli elementi principali dello stadio Artemio Franchi sono state tolte.

Il pennone

Manca però ancora il pennone in cima alla torre, quello che reggeva la bandiera della Fiorentina che sventolava in alto sull’impianto fiorentino. Quello che c’era, era stato tolto per ragioni di sicurezza, perché non più idoneo a sostenere la bandiera.

In fase di ordinazione

Niente paura però: quello nuovo è stato ordinato e tornerà al suo posto entro il centenario viola. In sostanza dal 24 agosto dovrebbe essere lì al suo posto, per chiudere definitivamente almeno questo discorso.