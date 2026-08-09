Ecco la Fiorentina 'duratura e competitiva' di Paratici: via il progetto italiani, dentro quello Under. Mastantuono intanto si presenta

Ne aveva parlato proprio in sede di presentazione, lo scorso inverno, Fabio Paratici: la sua Fiorentina sarebbe dovuta essere internazionale ma anche ‘competitiva e duratura’. E da queste definizioni è nato il mercato, scrive La Gazzetta dello Sport: non più il progetto italiani ma piuttosto il progetto Under. L'età media dei nuovi acquisti infatti si attesta sui 21,5 anni, con Joao Mario che con i suoi 26 anni è il più ‘vecchio’.

Piacere, Franco

Oggi intanto Franco Mastantuono dovrebbe sostenere la prima seduta insieme ai compagni al Viola Park, dopo la festa per il suo sbarco e le visite di venerdì. Una settimana scarsa prima dell'esordio ufficiale, dove l'argentino potrebbe trovare i suoi primi minuti, in Coppa Italia. Poi tra una quindicina di giorni il debutto all'Olimpico.