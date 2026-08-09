Nicoletti a FN: "Il miglior acquisto è Fabio Paratici, ha una mentalità che mancava da 10 anni. Fagioli? Non è sul mercato"

FiorentinaNews.com , a pochissime settimane dalla fine di un mercato scoppiettante, ha intervistato l’intermediario Costantino Nicoletti per analizzare le trattative che vedono ancora protagonista la squadra viola.

Tanti i soldi spesi finora dalla Fiorentina, dobbiamo aspettarci una cessione di un big?

“No, non ritengo necessarie cessioni importanti. Puoi comunque raggiungere un discreto tesoretto cedendo i numerosi esuberi. Già una quindicina di giocatori tra giovani ed esperti sono stati ricollocati e da qui alla fine ne partiranno un’altra decina, i big potrebbero partire solo di fronte ad offerte monstre”

Si vocifera di Fagioli…

“Da quello che mi risulta Fagioli non è nella lista dei partenti, ovviamente vale per lui lo stesso concetto che ho espresso precedentemente. Se dovesse partire i viola andrebbero su un profilo di giocatore più fisico, un classico box to box”

La miglior operazione dell’estate?

“Sul campo Atta, però per me il vero colpo di mercato è stato Fabio Paratici. Ci sta facendo vivere un vero e proprio rinascimento Viola, sul campo ma anche fuori dal rettangolo verde. Sta portando metodo, competenze, nuova visione e mentalità, che a Firenze mancavano da almeno 10 anni... Ha costruito un team di lavoro molto capace ed un ambiente più professionale, ma con la giusta leggerezza. E’ un valore aggiunto anche per la crescita di alcuni dirigenti".

