Bucchioni: "Chi se ne frega della formula, godiamoci Mastantuono e l'entusiasmo ritrovato. Pellegrino? Se lo voleva la Juve..."

“Si sta vedendo un gioco che partita dopo partita si evolve e migliora. Inoltre si è già capito che alcuni calciatori, come Atta, hanno qualcosa in più rispetto agli altri”. Così Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina: “Oulai è un altro calciatore che va tenuto in grande considerazione, secondo me è un talento e lo si vede nei movimenti che fa e nel dinamismo che ha in campo. In generale, quindi, ho una buona impressione: finalmente si vede un'identità, l'anno scorso invece dopo le amichevoli estive ancora non avevamo capito come voleva giocare Pioli".

“Mastantuono? Godiamocelo”

Poi ha aggiunto: “Ho sentito qualche critica sulla formula di Mastantuono, ma sono considerazioni che ora vanno messe da parte. Godiamoci un po' questi momenti, vedere così tanta gente all'aeroporto ieri è stato bellissimo. Poi ovviamente sarà il campo a parlare, ma scene così ti danno quell'energia e quella positività che avevamo perso. Valdepenas è un'altra grande operazione, ieri abbiamo già visto qualcosa. Quando peschi dal Real Madrid difficilmente peschi male".

“Più Pellegrino di Pinamonti”

“Pellegrino - continua Bucchioni - è un attaccante forte secondo me, non a caso su di lui c'erano Juventus e Inter. Pinamonti è più abituato al campionato, ma ormai abbiamo già visto che cosa può essere; certamente costa meno, ma tra i due punterei sull'attaccante del Parma. Christensen? Da quando arrivò non ha mai convinto, è un portiere capace di fare parate straordinarie e poi errori clamorosi. Tuttavia abbiamo un grande preparatore come Filippi e lascerei a lui le valutazioni sull'affidabilità del danese come vice De Gea”.