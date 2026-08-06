L'idea Pellegrino non tramonta: l'argentino è la prima scelta... e Kean non c'entra niente
Mateo Pellegrino
La Fiorentina non sembra volersi fermare sul mercato. Franco Mastantuono è arrivato in città, ma un altro argentino potrebbe vestire la maglia viola. E il club non lo molla, nonostante la conferma di Moise Kean.
Ancora Pellegrino?
Già perché nonostante la conferma del centravanti italiano annunciata qualche giorno fa, la Fiorentina continua a insistere per Mateo Pellegrino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è lui l'obiettivo numero uno della società in caso di cessione di Roberto Piccoli.
Se parte Piccoli…
Il Bologna, nelle ultime ore, ha manifestato interesse per il numero 91 viola che potrebbe lasciare anche a titolo definitivo. In tal caso, la Fiorentina avrebbe le idee chiarissime.
💬 Commenti (7)