Stallo fra viola e Parma per Pellegrino, ma intanto gli emiliani rinforzano l'attacco. L'argentino pronto andar via?

La trattativa fra Fiorentina e Parma per Mateo Pellegrino si è bruscamente frenata dopo lo stop della dirigenza gigliata alla cessione di Moise Kean. Eppure, gli emiliani stanno mettendo a punto un acquisto importante in attacco.

Acquisto davanti

I ducali non sembrano aver messo da parte la voglia di rinforzare il reparto offensivo, nonostante Mateo Pellegrino sembra essere più vicino alla permanenza a Parma dopo lo stallo nella trattativa con i viola. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube la squadra emiliana sarebbe vicinissima alla chiusura per l'attaccante dell'Atalanta El Bilal Tourè.

Le cifre dell'affare

Gli emiliani prendono il calciatore in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, più una percentuale del 15% sulla futura rivendita a favore dell'Atalanta.