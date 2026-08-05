Con la conferma di Kean, la suggestione Zirkzee svanisce. Spunta la Juve per lui?
Joshua Zirkzee
Per qualche giorno, in casa Fiorentina, è spuntata anche la suggestione Joshua Zirkzee dal Manchester United. Ma adesso il club viola sembra avere le idee più chiare sul futuro del proprio attacco, con la permanenza di Moise Kean.
Zirkzee non è più un obiettivo viola
Per gli equilibri del reparto, dunque, Zirkzee esce automaticamente dalla lista degli obiettivi. Ma l'olandese valuta caldamente un ritorno in Serie A e, come riporta Sky Sport, su di lui c'è la Juventus.
Ecco la Juventus
I bianconeri vogliono consegnare un altro attaccante a Spalletti dopo Alajbegovic e Kolo Muani. Il club porta avanti i colloqui con l'entourage di Zirkzee per convincerlo. Intanto lo United apre al prestito.
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