Lo Zirkzee che accontenterebbe tutti. La Fiorentina si cautela per il dopo Kean
Joshua Zirkzee
In attesa di sapere come evolverà la vicenda Kean, sia dal punto di vista delle condizioni fisiche del giocatore, che da quello del mercato, la Fiorentina, per cautelarsi, ha già iniziato a valutare alcuni possibili sostituti.
Pellegrino e Gimenez
In questo senso Mateo Pellegrino rappresenta un'opzione importante ma economicamente impegnativa (30 milioni), mentre Santiago Giménez avrebbe costi più contenuti.
Ma anche Zirkzee
Sul taccuino, secondo La Nazione, ci sarebbe anche Joshua Zirkzee, profilo ritenuto particolarmente adatto al calcio di Fabio Grosso, anche se la concorrenza non manca.
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