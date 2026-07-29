Fiorentina, un altro blitz col Real Madrid. I mille ostacoli di un'affascinante ipotesi
La Fiorentina culla il sogno Franco Mastantuono, per il Corriere dello Sport-Stadio, c'è in atto un altro blitz col Real Madrid, dopo quello che ha portato a fare centro con Victor Valdepenas.
Volo in alto
Solo che qui si vola in alto, molto più in alto e il sogno potrebbe rimanere tale per troppi motivi. Il primo dei quali appare il più determinante: la volontà del Real Madrid, che non ha ancora preso una decisione sul futuro del talento argentino classe 2007.
Mezza Europa
Se poi il Real decidesse di cederlo, in prestito secco o al massimo con una formula che mantenga il controllo sul suo percorso di crescita, avrebbe mezza Europa a bussare alla sua porta. La Fiorentina può fare leva sui buoni uffici di Paratici con il Real Madrid, ma altri possono mettere sul piatto una vetrina europea che quest'anno il club gigliato non ha.