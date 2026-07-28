Mastantuono a segno in amichevole col Real Madrid. Fissato incontro con l’entourage, ma l’argentino…

Franco Mastantuono è un obiettivo di mercato della Fiorentina. Intanto l’argentino, in attesa di partire in prestito dal Real Madrid, è sceso in campo per l’amichevole contro il Leganes. Mastantuono ha giocato titolare e ha anche segnato, nel successo per 4-1 dei Blancos.

Mastantuono, giorni decisivi per il suo futuro

Si attendono importanti novità di mercato sull’ex River, sul quale la Fiorentina pare essere in pole. Per la prossima settimana è fissato un incontro tra l’entourage del calciatore e la dirigenza del Real per decidere il futuro del ragazzo.

Ma le intenzioni dell’argentino…

Insomma, il club viola ha una buona posizione e l’1 agosto si incrocerà proprio contro il Real in amichevole. Ma le intenzioni del ragazzo, secondo The Athletic, sono altre: Mastantuono vorrebbe tornare al River Plate. Il club non esiterebbe a riportarlo a casa.