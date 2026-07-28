Fiorentina in pole per Mastantuono, ma una big italiana lo tiene come opzione. Se la Viola non affonda il colpo...

Nonostante la Fiorentina sia senz'altro la società in pole position per Mastantuono, attenzione: l'argentino è anche nel mirino di una big italiana, che monitora la situazione.

Spalletti lo gradisce

Lo riporta Tuttosport: c'è anche la Juventus sul giovane talento del Real Madrid. Anche se il club torinese non ha messo il ruolo del trequartista fra le priorità di questa sessione, qualora ci fosse bisogno di un interprete di quel ruolo è proprio Mastantuono il preferito di Spalletti per ricoprirlo.

Se il tempo stringerà…

Tuttavia, è una Juventus attendista: davanti ci sono la Fiorentina e alcune realtà di Premier, ben più inserite nella trattativa. Ma se le cose andassero storte, la Juventus potrebbe pensare di affondare il colpo nei giorni finali: Paratici avvisato.