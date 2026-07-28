Il sogno della Fiorentina ha un nome preciso. Tutte le difficoltà dell'operazione col Real Madrid

Uno dei sogni di Fabio Paratici per la Fiorentina ha un nome preciso: Franco Mastantuono. Questo è quello che scrive stamani il Corriere Fiorentino sul mercato gigliato.

Difficoltà

Le difficoltà per arrivare al talento argentino non sono poche. In primis perché il Real Madrid non ha ancora deciso la strada più idonea da far percorrere all'attaccante.

Concorrenza

In secondo luogo anche la concorrenza è alta e nutrita, anche se in favore di Paratici giocano gli stretti e consolidati rapporti con il club spagnolo, che si sono rafforzati anche grazie all'operazione Valdepenas. Serviranno tempo e pazienza per arrivare all'obiettivo.