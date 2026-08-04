Pellegrino perde quota di colpo. Le conseguenze sul mercato di una precisa scelta.

Il cambio di rotta fatto dalla Fiorentina per Moise Kean è per certi aspetti anche clamoroso, ma si porta dietro con sé anche tutta una serie di conseguenze sul mercato.

Pellegrino crolla

Di colpo perde quota anche il discorso avviato e anche bene con il Parma per Mateo Pellegrino. La Fiorentina si era cautelata di fatto ‘prenotando’ l'argentino che gioca in maglia gialloblu. Un'operazione tra l'altro che tra prestito e riscatto, prevedeva un esborso di trenta milioni di euro.

E prima c'era stato Santiago…

E lo aveva fatto anche a suo tempo inserendosi nella trattativa tra Roma e Bologna per Santiago Castro, che poi ha scelto senza indugi di andare nella Capitale.