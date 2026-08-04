La svolta di mezz'estate per Kean. Le condizioni che hanno portato la Fiorentina a rompere gli indugi

Svolta di un giorno di mezz'estate. La Fiorentina è partita lancia in resta nel corso di questo mercato, ha rotto gli indugi in tante trattative. Ora lo ha fatto anche per un giocatore importante, già presente in rosa e che era in bilico fino a ieri.

Serie di concomitanze

Moise Kean sarà il centravanti viola della prossima stagione per tutta una serie di concomitanze. Una di queste è la volontà attuale della società, un'altra è che non ci sono società che almeno finora abbiano manifestato la volontà di arrivare ai 40-45 milioni richiesti dai gigliati.

Lontani dalle richieste viola

Il Como a tanto non arriva, il Lipsia ha richiesto informazioni ma si è ritirato, la pista turca (Fenerbahçe) è sempre stata inconsistente. E allora meglio far capire a tutto e tutti che Kean resta ed è pronto a prendersi sulle spalle l'attacco viola.

Certo, per fare ciò è indispensabile anche che le sue condizioni fisiche siano indubbiamente migliori rispetto a quelle che abbiamo visto nella scorsa stagione. Ma quello visto contro il Real Madrid non sembrava un giocatore in sofferenza, bensì “una bestia” utilizzando le parole spese per lui da un certo José Mourinho.