Svolta su Kean: Fiorentina intenzionata a trattenere il proprio centravanti anche per la prossima stagione
Moise Kean. Foto: Fiorentinanews.com
Arrivano importanti novità sul fronte Moise Kean, uno dei temi più caldi del mercato della Fiorentina: se fino a poche ore fa la cessione del centravanti ex Juventus era reputata la soluzione più plausibile, ora la situazione appare radicalmente mutata.
La Fiorentina vuole trattenere Kean
Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Fiorentina avrebbe scelto di non privarsi del proprio attaccante durante questa fase del mercato, scegliendo quindi di trattenerlo a Firenze e di farne uno dei pilastri della prossima stagione.
Attesi sviluppi nei prossimi giorni
Vedremo quindi quale sarà l'epilogo della vicenda, anche se, rispetto a pochi giorni fa, la permanenza di Moise Kean alla corte di mister Grosso sembra sempre più plausibile. Nei prossimi giorni sono attese importanti novità in merito.
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