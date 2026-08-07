Valcareggi: "Mastantuono merito di Paratici, con Pradè non sarebbe venuto. Ritirare la 10? Una furbata per attirare simpatie"

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha commentato a Lady Radio la vicenda Antognoni: "La numero 10 o la togli per sempre o non la togli. Ho trovato l'iniziativa della Fiorentina un escamotage per cercare consensi per giustificare il “no” di Antognoni. In questo modo i tifosi accusano Giancarlo di non essere gentile con la Fiorentina, ma la verità è che la società lo voleva escludere dalla prima squadra per metterlo a lavorare con i ragazzini. La gente non capisce che persone, simboli, leggende come Antognoni ce ne sono pochissime. Proporre il ritiro della maglia numero 10 per un anno è solo un modo maligno per attirare le simpatie della gente. La vicenda comunque è chiusa al cento per cento: Antognoni al centenario non ci sarà e, anzi, dopo questa furbata della Fiorentina ha ripreso punti".

“Joseph mi sta esaltando”

Poi ha aggiunto: “Per il resto le parole di Joseph mi sono piaciute. Inizialmente non mi riconoscevo in lui, ma il suo cambiamento di rotta mi ha convinto ad esaltarlo. Quello che sta facendo in questo mercato è raro, sta spendendo veramente tanti soldi. Mastantuono? Questo ragazzo è venuto a Firenze perché la trattativa l'ha fatta Paratici, che al Bernabeu entra dalla porta principale e ha la stima e il rispetto del club. Con Pradé un'operazione del genere non poteva essere fatta".