Antognoni e il retroscena: il tentativo di contatto da parte di Ferrari prima del comunicato

Le parole forti dette da Giancarlo Antognoni, risuonano ancora nell'aria. "O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero, il comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire". La bandiera della Fiorentina stavolta non le ha mandate a dire e ha perso quello straordinario aplomb dimostrato in campo prima e nella vita di tutti i giorni poi.

Queste parole sono anche una sorta di pietra tombale alla sua presenza al centenario del club viola. Ma c'è un retroscena sulla vicenda che racconta stamani La Nazione che parla di un tentativo di contatto prima della nota del club.

Nella fattispecie il dg Alessandro Ferrari aveva chiamato Antognoni per anticipargli la volontà di dedicargli quell'omaggio. Un dettaglio che confermerebbe come la società avesse cercato un'interlocuzione.