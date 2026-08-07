Calciomercato Fiorentina, in arrivo un altro titolare: un esborso importante messo in conto
Alessandro Ferrari e Fabio Paratici. Vicario/Fiorentinanews.com
L'arrivo di Mastantuono in città è il fatto che ha caratterizzato maggiormente le vicende di mercato della Fiorentina.
Thorstvedt
Un mercato che però ancora non è di certo ancora chiuso per i viola. Per il momento si continuano a registrare contatti con il Sassuolo per provare ad arrivare alla conclusione dell'affare Thorstvedt.
Un titolare a sinistra
Ma oltre al centrocampista, scrive stamani La Nazione, arriveranno altri due giocatori offensivi: un titolare a sinistra da prendere a titolo definitivo (l'esborso messo in conto pare piuttosto importante) e un giocatore buono per le rotazioni.
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