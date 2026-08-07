Come una vera rockstar (con tanto di chitarra). Mastantuono e i test già fatti, l'impiego in campo e l'accordo sulla parola col Real

Look da rockstar, chitarra inseparabile arrivata in Italia e messa sopra il van della Fiorentina, Franco Mastantuono si è presentato così al suo arrivo a Firenze, avvenuto poco prima delle 20 di ieri sera.

Test fatti

Mentre i suoi compagni erano in campo ha anche svolto una prima parte di test fisici per verificare le sue condizioni. Non ha preso parte alle prime gare stagionali del Real Madrid (compresa quella contro la Fiorentina), ma si è comunque allenato tra campo e palestra prima del suo volo dalla Spagna all'Italia.

L'accordo col Real

Questa mattina ci saranno le visite mediche di rito, poi la firma sul contratto che lo legherà al club viola. Un anno di base, perché si tratta di un prestito secco, ma tra Fiorentina e Real Madrid esiste quello che possiamo chiamare un gentlemen agreement che prevede il mettersi a sedere per prolungare di un anno l'accordo qualora i gigliati dovessero ottenere un piazzamento europeo al termine di questa stagione.

In campo

Ci sarà poi il campo a dirci che uso ne farà Fabio Grosso, ma sicuramente partirà più da destra per rientrare e sfruttare la conclusione (o l'assist) con l'amato sinistro. Ma più largo di partenza o più dentro al campo? Questione secondaria in questo momento, l'importante è altro, ovvero che Mastantuono sia qui.