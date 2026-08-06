Corriere Fiorentino: Lo smash argentino di Paratici
Una pagina dedicata stamani alla Fiorentina da parte del Corriere Fiorentino.
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L'apertura è per: “Smash argentino”. Ovvero: “Mastantuono arriva in prestito secco dal Real. Il sinistro, i dribbling il talento anche nel tennis: ecco chi è il diciannovenne che fa sognare i tifosi viola”.
Oulai e Antognoni
In taglio medio: “Oulai si presenta: “Sono nel club giusto per me”. In taglio basso infine c'è: ”Il no di Antognoni, nonostante il ritiro della 10". Sottotitolo: “L’ex capitano viola non farà dietrofront sulla partecipazione alla festa del centenario”.
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