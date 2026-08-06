Regna il silenzio in casa Antognoni. Un gesto che lo ha sopreso ma l'orientamento non cambia...

Regna il silenzio in casa di Giancarlo Antognoni. Dopo la lettera aperta del presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, rivolta direttamente alla bandiera viola, non è arrivata alcuna risposta ufficiale, ma solo indiscrezioni.

Il contatto diretto che non c'è stato

Secondo quanto riportato da La Nazione, l'Unico 10 è orientato a non partecipare alla festa del 29 agosto per coerenza rispetto alla rottura con la Fiorentina nel 2021. Il gesto del club lo ha sorpreso, ma Antognoni avrebbe gradito un contatto diretto con la proprietà prima dell'annuncio pubblico.

Affettuosamente assediato

Ufficiosamente, scrive invece il Corriere Fiorentino, è un “no, grazie. Apprezzo il gesto di Joseph, ma arriva dopo cinque anni di silenzio: troppi”. Quello che succederà nei prossimi giorni non è poi troppo difficile da prevedere: Giancarlo Antognoni sarà affettuosamente assediato da chi gli vuole bene, e sono in tanti, perché la risposta diventi positiva, ma è alquanto difficile che possa accadere.