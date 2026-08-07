Chiarugi: "Se Kean tornasse quello di due anni fa, la Fiorentina farebbe davvero paura. Gudmundsson..."

Il grande ex viola Luciano Chiarugi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Le impressioni sono positive, speriamo davvero che la Fiorentina possa fare un campionato importante e tornare nelle posizioni di classifica che merita. Mastantuono è un calciatore importante, che si inserisce perfettamente nel mosaico che Grosso e Paratici stanno componendo. C'è tanta curiosità di vedere tutti questi calciatori nuovi. Gudmundsson? Quando c'è qualità, e lui ce l'ha, è difficile lasciarli andare. Speri sempre che possano esprimere al massimo il loro potenziale. L'islandese resta un punto interrogativo, di certo se c'è una stagione in cui può riscattarsi è questa”.

“Se Kean tornasse quello di due anni fa…”

Poi ha aggiunto: “Il Kean che abbiamo conosciuto con Palladino era un altro giocatore, dopo ha avuto troppe pause e ha lasciato dei punti di domanda. Non so cosa potrebbe succedere, bisognerebbe capire bene la sua reale condizione fisica. Di certo se tornasse quello del primo anno la Fiorentina farebbe veramente paura".