Inzaghi: "Auguro a Kean di trovare continuità, anche con l'Italia. Cutrone è uno che non tradisce mai"

Filippo Inzaghi è l'attuale allenatore del Palermo che sogna il ritorno in A con lui in panchina.

Nel frattempo l'ex attaccante di Juventus e Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, prova a fare le carte almeno per quanto riguarda i realizzatori della Serie A: “Lautaro è una garanzia, ma per il prossimo anno mi auguro la definitiva esplosione di un italiano. Dico Scamacca perché credo possa essere la sua stagione. Abbiamo bisogno di riportare un centravanti ai vertici della classifica dei cannonieri per il bene della Nazionale”.

Poi parla anche di elemento importante della Fiorentina e anche di un ex viola: “E di attaccanti bravi ne abbiamo: da Scamacca a Raspadori passando per i giovani Pio Esposito e Camarda. Senza dimenticare Kean, al quale auguro di trovare continuità anche con l'Italia, e Cutrone, uno che non tradisce mai”.