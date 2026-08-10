Il punto sul mercato: Paratici ha deciso, serve Piccoli per sbloccare Pellegrino. Continua la telenovela Thorstvedt, mentre il Napoli fa un regalo ai viola

Giornata di incastri in casa Fiorentina, che archiviata con successo la pratica Mastantuono sposta l'attenzione sul reparto attaccanti: Paratici starebbe infatti cercando il giusto compromesso per portare un nuovo centravanti a Firenze, non sacrificando Kean ma Piccoli.

Reparto gol

Infatti, Piccoli avrebbe detto sì all'interesse del Bologna, che punta l'ex Cagliari con decisione: l'offerta dei felsinei arriverebbe attorno ai 18 milioni di euro - che alla Fiorentina non basteranno vista l'ingente spesa della scorsa stagione - tramite prestito con obbligo condizionato. Una proposta che non sembra convincere la Fiorentina a pieno, che intanto continua a monitorare Pellegrino del Parma: ci vorranno circa 30 milioni, ma i ducali vogliono cedere l'argentino avendo già trovato il sostituto e questo potrebbe abbassarne le richieste.

Gli altri movimenti

Spostandosi a centrocampo, il nome di Thorstvedt continua a rimbalzare da due mesi a questa parte: manca l'accordo fra le due squadre, ma la Fiorentina è decisa a puntare sul norvegese, anche se dovrà fare spazio nel reparto prima di procedere. L'indiziato numero uno per l'uscita sembrerebbe essere Fabbian, mentre tra i pezzi pregiati c'è Fagioli, che però non partirà per meno di 30 milioni: cifre, queste, raggiungibili solo da club di Premier League.

Nota lieta: il Napoli è vicinissimo all'acquisto di Favasuli, operazione da circa 8 milioni di euro. Lieta, perché la Fiorentina deteneva il 50% della rivendita sul ragazzo, e pertanto avrà un utile di 4 milioni senza muovere un dito. Soldi da reinvestire sul mercato, ça va sans dire.